Maxi operazione antidroga nel varesotto: arrestati due spacciatori

La Polizia di Stato sequestra ingenti quantità di droga e denaro contante.

Un’operazione di grande impatto

La Polizia di Stato di Milano ha condotto una maxi operazione nel varesotto, portando all’arresto di due cittadini italiani di 46 e 45 anni, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, che ha avuto luogo a Saronno, ha rivelato un vasto traffico di droga, con il sequestro di oltre 61 kg di hashish e marijuana, oltre a un’ingente somma di denaro contante.

Le indagini e il blitz

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Porta Genova, dopo un’attenta osservazione, hanno individuato un appartamento sospetto a Saronno. Durante il pomeriggio, hanno notato un’auto con a bordo il 45enne, che si dirigeva rapidamente verso i box del palazzo. Dopo aver recuperato una borsa voluminoso, è stato fermato e trovato in possesso di 200 sigarette elettroniche al THC, il principio attivo della cannabis. La perquisizione dell’appartamento ha portato a scoperte sorprendenti.

Sequestri e arresti

All’interno dell’abitazione del 46enne, gli agenti hanno rinvenuto 403 grammi di marijuana, 163 grammi di hashish e 108 sigarette elettroniche contenenti marijuana. Ma il colpo più significativo è avvenuto nella camera da letto, dove sono stati trovati 61,7 kg di hashish. Inoltre, nel soggiorno, erano presenti 670 sigarette elettroniche con 8,15 kg di sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento. Presso il domicilio del 45enne, sono stati scoperti ulteriori 14,19 kg di hashish e 46.200 euro in contanti, segno di un’attività di spaccio ben organizzata.

Un problema crescente

Questo episodio mette in luce un problema crescente nel territorio, dove il traffico di droga continua a rappresentare una sfida per le forze dell’ordine. Le operazioni come quella di Saronno sono fondamentali per contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti e garantire la sicurezza dei cittadini. I due arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Busto Arsizio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre le indagini proseguono per scoprire eventuali complici e ulteriori dettagli sulla rete di spaccio.