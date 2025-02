Incidente stradale a Settala: grave una donna, feriti tre cani

Un sinistro violento ha coinvolto una donna e un dog sitter, con tre cani feriti.

Un grave incidente stradale a Settala

Oggi, lunedì, un drammatico incidente stradale ha scosso la comunità di Settala, dove una donna di 45 anni ha perso il controllo della sua auto, schiantandosi contro un furgone guidato da un dog sitter di 30 anni. L’incidente è avvenuto poco dopo le 9.30 lungo la Sp39, in un tratto dritto della provinciale. La violenza dell’impatto ha richiesto l’intervento immediato di due ambulanze in codice rosso e di automediche, mentre i Carabinieri e i Vigili del fuoco sono accorsi per gestire la situazione.

Le conseguenze dell’incidente

La donna è stata trasportata in codice rosso al Pronto soccorso del Niguarda di Milano, dove le sue condizioni sono state giudicate gravi. Il dog sitter, invece, è stato soccorso e trasportato in codice giallo al Policlinico di Milano. Fortunatamente, dei dieci cani a bordo del furgone, solo tre hanno riportato ferite lievi. I sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti, mentre i Vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti.

Le indagini sulla dinamica dell’incidente

Le autorità locali stanno attualmente indagando sulle cause dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che la donna abbia invaso la corsia opposta, forse a causa di una distrazione o di un sorpasso azzardato. La polizia locale di Settala è al lavoro per chiarire la dinamica esatta del sinistro, mentre la Cerca rimane chiusa dalla rotonda della Dhl fino a Liscate per consentire le operazioni di soccorso e indagine.

Un appello alla prudenza

Questo tragico evento serve da monito per tutti gli automobilisti. La sicurezza stradale deve essere una priorità per tutti, e ogni distrazione può avere conseguenze devastanti. È fondamentale mantenere sempre la massima attenzione alla guida, specialmente in presenza di altri veicoli e pedoni. La comunità di Settala si stringe attorno ai feriti, sperando in una pronta guarigione per tutti, inclusi i cani coinvolti nell’incidente.