Intervento dei vigili del fuoco e nessun ferito durante l'evacuazione del negozio.

Un’evacuazione tempestiva

La serata di lunedì 24 febbraio ha visto un’improvvisa evacuazione del negozio H&M situato in piazza Duomo a Milano. L’allerta è scattata poco dopo le 18.30, quando il fumo ha invaso il piano seminterrato, dove si trova il magazzino. Fortunatamente, non sono state riscontrate fiamme, ma la situazione ha richiesto un intervento immediato da parte dei vigili del fuoco.

Intervento dei vigili del fuoco

Sei squadre di pompieri sono giunte sul posto da diversi distaccamenti per gestire l’emergenza. Secondo le prime informazioni, il fumo sarebbe stato causato dalla combustione di alcune cartacce nel cavedio sotto una grata stradale, probabilmente innescata da un mozzicone di sigaretta. Le autorità hanno confermato che durante i controlli non sono state rilevate criticità gravi e che nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.

Controlli e bonifiche

Intorno alle 19.30, i pompieri hanno comunicato che l’area era stata messa in sicurezza e che un mezzo sarebbe rimasto sul posto per completare le bonifiche. La polizia e la polizia locale hanno transennato la zona per facilitare le operazioni di soccorso. L’evacuazione ha suscitato preoccupazione tra i passanti e i clienti, ma la prontezza dei soccorritori ha evitato conseguenze più gravi.