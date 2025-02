Le ricerche di un uomo di 49 anni scomparso a Fortunago continuano senza sosta.

La scomparsa di un uomo nel cuore dell’Oltrepò Pavese

Da sabato scorso, un uomo di 49 anni, residente a Milano e proprietario di una seconda casa a Fortunago, è scomparso nel comune collinare dell’Oltrepò Pavese. La sorella dell’uomo ha lanciato l’allerta dopo aver tentato invano di contattarlo, dando inizio a una mobilitazione senza precedenti per ritrovarlo. Le ricerche si sono intensificate, coinvolgendo diverse squadre di soccorso e tecnologie avanzate.

Le operazioni di ricerca e i ritrovamenti

I vigili del fuoco, supportati da droni e unità cinofile, hanno avviato un’operazione di ricerca che ha già portato a ritrovamenti significativi. Durante le operazioni, è stato rinvenuto il telefonino dell’uomo, la sua moto e il casco, abbandonati ai lati di una strada sterrata nei pressi della frazione Costa Cavalieri. Questi elementi hanno fornito indizi cruciali per le ricerche, suggerendo che l’uomo potrebbe essere stato visto per l’ultima volta in quella zona.

Il coordinamento delle forze di soccorso

Per garantire un’efficace operazione di ricerca, è stata allestita un’unità di comando locale dei vigili del fuoco. Gli operatori del Tas (Topografia applicata al soccorso) stanno lavorando per elaborare la cartografia dei luoghi, al fine di ottimizzare le ricerche. Diverse unità dei vigili del fuoco, tra cui i Sistemi aeromobili e pilotaggio remoto, sono attivamente coinvolte, insieme a squadre permanenti e volontarie, per coprire ogni angolo della zona e aumentare le possibilità di ritrovamento.