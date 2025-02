Tifoso ferito dopo la partita: indagini in corso sulla caduta

Un tifoso di 30 anni è caduto dagli spalti durante la partita Pro Sesto-Chievo, ora è in ospedale.

Un incidente tragico allo stadio

La domenica 23 febbraio si è trasformata in una giornata drammatica per i tifosi presenti allo stadio di Sesto, dove si è svolto il match tra la Pro Sesto e il Chievo. Al termine della partita, un tifoso di 30 anni, sostenitore della squadra veneta, è caduto nel vuoto dagli spalti, riportando ferite gravi. L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30 e ha subito attirato l’attenzione delle autorità e dei servizi di emergenza.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le prime informazioni fornite dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu), l’uomo sarebbe caduto per circa tre metri dopo essersi affacciato dalla ringhiera. La polizia è intervenuta prontamente per effettuare i rilievi del caso e chiarire la dinamica esatta dell’accaduto. La scena è stata descritta come caotica, con molti tifosi che hanno assistito all’incidente, creando un clima di preoccupazione e ansia.

Intervento dei soccorsi e condizioni del tifoso

Immediatamente dopo la caduta, la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, data la gravità della situazione. Il tifoso è stato stabilizzato dai sanitari sul posto e trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda. Nonostante le sue condizioni siano delicate, è sempre rimasto cosciente e in grado di comunicare. Questo aspetto ha fornito un barlume di speranza sia ai medici che ai familiari, che attendono notizie più rassicuranti.

Reazioni e riflessioni

L’incidente ha suscitato una forte reazione tra i tifosi e gli appassionati di calcio, che si interrogano sulla sicurezza negli stadi. Molti si chiedono se siano sufficienti le misure di sicurezza attualmente in vigore per garantire la protezione dei tifosi. Questo episodio mette in luce la necessità di una riflessione approfondita sulle condizioni di sicurezza durante gli eventi sportivi, affinché simili tragedie non si ripetano in futuro.