Un incendio ha colpito un cantiere vicino all'ospedale Vittore Buzzi, indagini in corso.

Un incendio preoccupante nella notte milanese

Nella notte tra sabato e domenica, un incendio ha colpito un’area di cantiere in via Castelvetro, proprio davanti all’ospedale dei bambini “Vittore Buzzi” di Milano. Le fiamme, che hanno interessato principalmente materiale da costruzione, tra cui pannelli in plastica, hanno destato preoccupazione tra i residenti e il personale sanitario. Fortunatamente, l’ospedale non è stato lambito dal fuoco e ha continuato a operare regolarmente.

Intervento tempestivo dei vigili del fuoco

Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, che sono intervenuti con circa sette mezzi da diverse postazioni della città. L’intervento è stato rapido e, in meno di un’ora e mezza, le fiamme sono state spente. Non si registrano feriti o intossicati, un aspetto che ha tranquillizzato le autorità e la comunità. Tuttavia, la polizia sta conducendo accertamenti per determinare le cause dell’incendio, che al momento rimangono sconosciute.

Ipotesi di incendio doloso

Le indagini si concentrano su un’ipotesi inquietante: quella di un incendio innescato. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto esplodere fuochi d’artificio poco prima che le fiamme divampassero. Gli investigatori stanno valutando se il materiale incandescente possa aver colpito i pannelli di plastica, innescando così il rogo. La polizia locale ha chiuso al traffico la zona per garantire la sicurezza e facilitare le operazioni di spegnimento e indagine.

La reazione della comunità e delle autorità

Questo evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle aree di cantiere e sull’importanza di monitorare attività potenzialmente pericolose nelle vicinanze di strutture sensibili come ospedali. Le autorità locali stanno lavorando per garantire che simili incidenti non si ripetano in futuro. La comunità è stata informata e rassicurata sulla situazione, ma rimane in attesa di ulteriori sviluppi da parte delle forze dell’ordine.