Due ragazze di 18 e 21 anni arrestate dopo aver svaligiato un appartamento a Milano.

Un colpo audace nel cuore di Milano

Sabato 22 febbraio, nel pomeriggio, la tranquillità della zona Nolo di Milano è stata interrotta da un audace furto che ha visto coinvolte due ragazze, di 18 e 21 anni. La prima, di nazionalità belga, e la seconda italiana, hanno messo in atto un piano ben congegnato insieme a due complici, che sono riusciti a fuggire. L’irruzione è avvenuta in un appartamento situato in via Marco Aurelio, dove le giovani hanno forzato la porta d’ingresso per accedere all’interno.

Il piano di furto e l’intervento del custode

Intorno alle 18, le due ragazze hanno iniziato a rovistare nell’appartamento, appropriandosi di gioielli, contanti e altri oggetti di valore. Tuttavia, il loro piano è stato interrotto dall’attenzione del custode del palazzo, che ha notato movimenti sospetti. Preoccupato per la situazione, ha immediatamente contattato il numero d’emergenza 112, attivando così le forze dell’ordine.

Arresto e conseguenze legali

Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, le due ragazze hanno tentato di fuggire nebulizzando spray al peperoncino contro il portiere, ma senza successo. Gli agenti hanno prontamente arrestato le giovani, portandole al carcere di San Vittore. Al momento, le proprietarie dell’appartamento, due donne di 36 anni, non hanno ancora potuto quantificare l’entità del bottino, ma l’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti della zona, già colpita da altri episodi di criminalità.