I residenti di Pregnana Milanese manifestano contro i continui blackout durante un evento sulla sostenibilità.

La protesta dei cittadini

Negli ultimi mesi, Pregnana Milanese, un comune situato nell’hinterland di Milano, ha vissuto una serie di blackout che hanno esasperato i residenti. Durante l’evento comunale “Mi illumino di meno”, dedicato alla sostenibilità e alla mobilità elettrica, un gruppo di cittadini ha deciso di far sentire la propria voce contro l’inefficienza del gestore della rete elettrica, Duereti Srl. Questa coincidenza ha trasformato un evento di sensibilizzazione in un palcoscenico per esprimere il malcontento verso una situazione che sembra non avere fine.

Un paradosso insostenibile

La frustrazione dei cittadini è palpabile. “Si parla di risparmio energetico mentre il paese continua a piombare nel buio”, affermano i manifestanti. La petizione lanciata per denunciare i disservizi non ha portato a risultati tangibili, e i blackout continuano a colpire famiglie, negozianti e lavoratori, creando disagi inaccettabili. Solo pochi giorni fa, un’interruzione di tre ore ha paralizzato attività lavorative e riscaldamenti, lasciando la popolazione in una situazione di grande difficoltà.

Le parole del sindaco

Il sindaco di Pregnana, Angelo Bosani, ha espresso la sua preoccupazione riguardo alla situazione. In un post su Facebook, ha dichiarato che “un terzo del Comune di Pregnana è rimasto senza elettricità a causa di un guasto alla rete di distribuzione”. Bosani ha sottolineato che la situazione sta diventando insostenibile e ha promesso di contattare nuovamente Duereti per sollecitare un intervento risolutivo. Se non ci saranno risposte concrete, il sindaco non esclude di intraprendere azioni formali per segnalare il ripetersi di un servizio pubblico inadeguato.