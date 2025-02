Dopo la revoca dello sciopero, i treni circoleranno regolarmente il 22 e 23 febbraio.

Revoca dello sciopero nel settore ferroviario

Il settore ferroviario italiano ha ricevuto una buona notizia: l’agitazione prevista per il fine settimana di sabato 22 e domenica 23 febbraio è stata sospesa. I treni circoleranno regolarmente, garantendo così un servizio continuativo per i viaggiatori. La decisione è stata presa dopo che i sindacati hanno revocato lo sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs Italiane e di Trenord, che era stato indetto inizialmente da alcune sigle sindacali autonome.

Inizialmente, l’agitazione era programmata per iniziare alle ore 21 di sabato e terminare alle ore 21 di domenica. Tuttavia, i sindacati hanno comunicato che una nuova data per la protesta sarà annunciata a breve. Questo cambiamento è stato accolto con favore dai pendolari e dai viaggiatori, che potranno contare su un servizio ferroviario regolare durante il weekend, un periodo particolarmente importante per gli spostamenti.

Prossimi scioperi e impatti sul trasporto pubblico

Nonostante la sospensione dello sciopero ferroviario, resta in piedi un’altra agitazione programmata per lunedì 24 febbraio. In questa data, il trasporto pubblico locale subirà delle interruzioni, in particolare a Milano, dove il personale di bus, tram e metropolitane dell’Atm incrocerà le braccia per tutto il giorno. Tuttavia, il servizio sarà garantito solo nelle fasce di garanzia, creando potenziali disagi per i cittadini. È importante rimanere aggiornati sulle notizie relative a questi eventi per pianificare al meglio i propri spostamenti.