Rapina in casa a Sesto San Giovanni: arrestato un giovane egiziano

Un incontro su un sito di dating si trasforma in un incubo per una vittima di 47 anni.

Un incontro che si trasforma in incubo

Un incontro apparentemente innocuo su un sito di incontri si è trasformato in un vero e proprio incubo per un uomo di 47 anni a Sesto San Giovanni. Nella notte tra martedì e mercoledì, la vittima ha accolto a casa sua un giovane di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine. Quello che doveva essere un momento di socializzazione si è rapidamente trasformato in una terribile aggressione.

La dinamica della rapina

Secondo le ricostruzioni, il giovane egiziano ha aggredito l’uomo non appena entrato nell’appartamento. Con l’ausilio di un coltello, ha minacciato la vittima, legandola a una sedia e imbavagliandola. In pochi minuti, il 47enne ha vissuto attimi di pura paura, mentre il suo aggressore si impossessava del suo cellulare e di contante presente in casa. Non contento, ha anche effettuato un bonifico di 170 euro utilizzando il telefono della vittima, prima di fuggire.

Indagini lampo e arresto

Una volta liberatosi, l’uomo ha contattato il 112, attivando così le forze dell’ordine. Gli agenti del commissariato di Sesto San Giovanni sono intervenuti prontamente, avviando un’indagine lampo. Grazie ai rilievi della scientifica, è stata isolata un’impronta digitale che ha condotto al giovane egiziano. Le informazioni fornite dalla vittima hanno ulteriormente facilitato le indagini, portando gli agenti a scoprire che il sospettato frequentava la zona di piazzale Cuoco.

Un arresto che fa riflettere

Il 22enne è stato arrestato nella periferia Est di Milano, dove si trovava al momento dell’intervento della polizia. Durante l’interrogatorio in questura, ha ammesso le proprie responsabilità, rivelando di aver venduto il cellulare rubato per 440 euro. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza degli incontri online e sull’importanza di prestare attenzione quando si interagisce con sconosciuti. La polizia invita tutti a essere cauti e a segnalare comportamenti sospetti, per prevenire simili episodi in futuro.