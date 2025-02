Scopri gli orari dei mezzi pubblici a Milano per il 24 febbraio 2023.

Situazione generale dei trasporti pubblici

Per il lunedì , i trasporti pubblici a Milano si presentano con una situazione particolare. Dopo un iniziale annuncio di uno sciopero che avrebbe coinvolto sia i treni che i mezzi di superficie, la situazione è cambiata. Infatti, lo sciopero del settore ferroviario è stato revocato, mentre quello relativo a metro, bus e tram è confermato. Questo significa che i treni circoleranno regolarmente durante il fine settimana, mentre i mezzi pubblici di Milano subiranno delle limitazioni.

Dettagli sullo sciopero dei mezzi Atm

Il sindacato Usb lavoro privato ha confermato la protesta che avrà luogo per 24 ore, con impatti significativi sui mezzi pubblici. Secondo le comunicazioni ufficiali di Atm, le linee non saranno garantite dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. Questo comporta che i cittadini milanesi dovranno pianificare i propri spostamenti con attenzione, tenendo conto delle fasce orarie in cui il servizio sarà limitato.

Orari specifici dei mezzi pubblici

Per quanto riguarda le metropolitane, il servizio sarà attivo dall’apertura fino alle 8.45 e riprenderà tra le 15 e le 18. Tuttavia, i mezzi di superficie, come autobus e tram, potrebbero subire tagli e rallentamenti. È importante notare che il servizio della funicolare Como-Brunate, gestito da Atm, non sarà garantito dalle 8.30 alle 16.30 e dopo le 19.30. Pertanto, si consiglia di verificare gli orari in tempo reale e di considerare alternative di trasporto per evitare inconvenienti.