Indagini sul caso Ramy Elgaml: carabinieri accusati di depistaggio

Un caso complesso che solleva interrogativi sulla condotta delle forze dell'ordine.

Il contesto dell’incidente

Il , un tragico incidente ha portato alla morte di Ramy Elgaml, un giovane di 19 anni, all’incrocio tra via Quaranta e via Ripamonti. L’episodio ha scatenato un’ondata di indignazione e ha sollevato interrogativi sulla condotta delle forze dell’ordine coinvolte. Secondo le prime ricostruzioni, Ramy si trovava a bordo di uno scooter insieme a un amico quando è avvenuto l’inseguimento da parte dei carabinieri. La dinamica esatta dell’incidente è ancora oggetto di indagine, ma le testimonianze raccolte fino ad ora suggeriscono che ci siano stati momenti critici che meritano attenzione.

Le accuse di depistaggio

Recentemente, due carabinieri sono stati interrogati dalla procura di Milano e sono accusati di depistaggio e favoreggiamento. Secondo le dichiarazioni di un testimone, un autista di Ncc presente sul luogo dell’incidente, i militari avrebbero tentato di impedire la diffusione di un video che documentava i soccorsi a Ramy. I carabinieri avrebbero “diffidato” il testimone dal registrare e divulgare le immagini, giustificando il loro comportamento con la necessità di mantenere la riservatezza su un momento delicato, ovvero il massaggio cardiaco effettuato sul giovane.

Le indagini in corso

La procura sta attualmente esaminando le prove e attende il deposito delle consulenze informatiche sui cellulari coinvolti, oltre all’esito dell’autopsia sul corpo di Ramy. Questi elementi saranno fondamentali per chiarire la dinamica dell’incidente e stabilire se ci sia stata effettivamente un’interferenza da parte dei carabinieri. L’ingegner Domenico Romaniello, incaricato della consulenza cinematica, ha ricevuto una proroga di una settimana per completare la sua analisi. La sua relazione sarà cruciale per determinare se ci sia stato un impatto tra lo scooter e il veicolo dei carabinieri, un aspetto che potrebbe cambiare radicalmente le sorti dell’inchiesta.