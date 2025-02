Un tassista di 29 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto in corso Genova.

Un incidente che ha scosso Milano

Giovedì sera, Milano è stata teatro di un incidente stradale che ha coinvolto un taxi e un’utilitaria. L’episodio si è verificato in corso Genova, all’incrocio con via Ariberto e via D’Oggiono. Un tassista di 29 anni ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato al Policlinico di Milano in codice verde. La dinamica dell’incidente è stata catturata da una dashcam installata sul taxi, fornendo un resoconto visivo di quanto accaduto.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto quando l’auto bianca, condotta da una giovane di 24 anni, ha investito il taxi sulla fiancata sinistra. Le immagini della dashcam mostrano chiaramente l’impatto, evidenziando come la conducente dell’utilitaria non abbia rispettato la precedenza. Questo tipo di violazione è una delle cause più comuni di incidenti stradali, e purtroppo ha portato a conseguenze per il tassista, che ha subito un trauma ma fortunatamente non ha riportato ferite gravi.

Intervento dei soccorsi e indagini

Immediatamente dopo l’incidente, l’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato un’ambulanza sul luogo per prestare soccorso al tassista. La polizia locale è intervenuta per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli agenti hanno ascoltato i testimoni presenti e analizzato le immagini della dashcam per determinare le responsabilità. Questo incidente sottolinea l’importanza della prudenza alla guida e del rispetto delle norme stradali, specialmente in aree ad alto traffico come quelle di Milano.