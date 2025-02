Incidente mortale a Garbagnate Milanese: condanna per guida in stato di ebbrezza

Un tragico evento che ha scosso la comunità di Garbagnate Milanese e sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale.

Il dramma di Garbagnate Milanese

Nel luglio 2023, un tragico incidente ha scosso la comunità di Garbagnate Milanese, quando Bogdan Pasca, un uomo di 34 anni, ha investito e ucciso Valentino Colia mentre guidava un furgone in stato di ebbrezza e senza patente. L’evento ha avuto luogo in via Kennedy, dove Pasca, a una velocità di circa 80 km/h, ha travolto Valentino e una giovane ragazza, che è rimasta gravemente ferita. Questo dramma ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale e sull’importanza di rispettare le norme di guida.

La condanna e il processo d’appello

Inizialmente, Pasca era stato condannato a sette anni e quattro mesi di reclusione, ma dopo il processo d’appello, la pena è stata ridotta a sei anni. Questo cambiamento ha suscitato reazioni contrastanti tra la comunità e le famiglie delle vittime. Durante il processo, l’imputato ha tentato di patteggiare la pena, proponendo due volte di ridurre la sua condanna, ma entrambe le richieste sono state respinte. La giudice Rossana Mongiardo, che ha emesso la condanna in primo grado, ha sottolineato la gravità del reato e l’impatto devastante che ha avuto sulle vite delle vittime e delle loro famiglie.

Le conseguenze di un gesto irresponsabile

Questo incidente mette in luce le conseguenze tragiche che possono derivare da comportamenti irresponsabili alla guida. La guida in stato di ebbrezza non solo mette a rischio la vita del conducente, ma anche quella di innocenti. La comunità di Garbagnate Milanese si è unita nel dolore per la perdita di Valentino, chiedendo maggiore attenzione e responsabilità da parte di tutti gli automobilisti. È fondamentale che si adottino misure più severe per prevenire incidenti simili in futuro e garantire la sicurezza sulle strade.