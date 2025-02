Un viaggio tra eleganza e ribellione nella nuova collezione di Anton Giulio Grande.

Un omaggio alla libertà e all’audacia

La Milano Fashion Week 2025 si prepara a vivere un momento indimenticabile con la presentazione della collezione “AGG on the road” di Anton Giulio Grande. Questo evento segna un traguardo significativo per il celebre couturier calabrese, che celebra venticinque anni di carriera nell’haute couture. La sfilata, che avrà luogo presso la Fiera Milano Rho, promette di incantare il pubblico con creazioni che fondono eleganza e spirito ribelle.

La donna rock e la sua sensualità anticonformista

La collezione FW25/26, realizzata in collaborazione con Lineapelle – Unic Concerie Italiane, esplora il tema della donna rock, una figura che vive la vita in moto, esprimendo una sensualità audace e anticonformista. In passerella sfileranno 38 look, di cui 24 per donna e 14 per uomo, caratterizzati da sofisticate lavorazioni in pelle, pelliccia e piume. Ogni capo racconta una storia di libertà e ribellione, perfettamente intrecciata con l’estetica dei motori.

Icone di stile e simboli di mascolinità

Tra i capi più iconici della collezione, spicca una mantella bianca impreziosita da cristalli e paillettes, che rappresenta l’eleganza e la raffinatezza tipiche delle creazioni di Grande. La sfilata non si limita a presentare moda, ma celebra anche la storia del motorsport grazie alla collaborazione con il Team Honda Gariboldi, che porterà in passerella due moto da cross originali di Ricky Johnson. Questi mezzi non sono solo simboli di potenza, ma incarnano una mascolinità graffiante che si fonde armoniosamente con la collezione di Grande.

Un’esperienza unica tra moda e motori

Questa unione tra alta moda italiana e l’energia del motorcross crea un’esperienza unica, capace di affascinare gli amanti delle due ruote e della moda. La partnership con Italiana Accessori srl continua a dare vita a creazioni uniche, decorate con strass e paillettes, che sono diventate un must per le star di tutto il mondo. Anton Giulio Grande, attualmente Presidente della Calabria Film Commission, si conferma un maestro nella fusione di eleganza e audacia, offrendo uno spettacolo indimenticabile alla Milano Fashion Week 2025.

Collaborazioni che esaltano la bellezza

L’evento è realizzato grazie al contributo di LINEAPELLE – UNIC Concerie Italiane, Italiana Accessori S.r.l., Franco Curletto per l’hair styling e Maurizio Calcagno per il make-up. Queste collaborazioni hanno lavorato sinergicamente per esaltare la bellezza delle creazioni di Anton Giulio Grande, rendendo la sfilata un momento di grande impatto visivo e emotivo.