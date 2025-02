Il Papa continua a rispondere positivamente alle terapie, ma la situazione rimane delicata.

Le condizioni attuali del Pontefice

Il Vaticano ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di salute di Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. Secondo le ultime notizie, il Pontefice, che ha 88 anni, sta rispondendo positivamente alle terapie, anche se i medici avvertono che non è ancora fuori pericolo. La situazione è monitorata con attenzione, e il Papa ha espresso il desiderio di essere informato in modo trasparente riguardo alla sua salute.

Il decorso della malattia

Il professor Sergio Alfieri e il dottor Luigi Carbone, parte dell’equipe medica che assiste il Papa, hanno confermato che il Pontefice non è attaccato a macchinari e respira in modo spontaneo. Tuttavia, ha occasionalmente bisogno di ossigeno a causa di crisi asmatiche. I medici sottolineano che le polmoniti richiedono tempo per essere superate e che il rischio maggiore è che i germi possano entrare nel flusso sanguigno, il che potrebbe complicare ulteriormente la situazione. La prudenza è quindi fondamentale in questo momento.

Prospettive future e dimissioni

Attualmente, non è possibile prevedere una data per le dimissioni del Papa. Le ipotesi circolate indicano che il ricovero potrebbe prolungarsi per almeno un’altra settimana. I medici hanno chiarito che il Pontefice rimarrà in ospedale fino a quando non sarà più necessario somministrare le terapie ospedaliere. Una volta superata la fase critica, il Papa tornerà a Santa Marta, dove continuerà a ricevere cure per la sua condizione cronica. La situazione è in continua evoluzione, e ogni giorno può portare cambiamenti significativi.