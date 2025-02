Un drammatico evento ha scosso la comunità di Rho Fiera, con un cadavere trovato vicino ai binari.

Un evento tragico scuote Rho Fiera

Giovedì mattina, attorno alle 11.30, la comunità di Rho Fiera, situata nei pressi di Milano, è stata scossa da un evento tragico. I soccorritori del 118, insieme alla polizia ferroviaria e ai vigili del fuoco, sono stati chiamati a intervenire dopo il rinvenimento di un cadavere nei pressi dei binari della stazione. La scoperta è avvenuta all’altezza di viale delle Ferrovie, in direzione Varese, e le prime indicazioni suggeriscono che la persona potrebbe essere stata travolta da un treno.

Interventi e indagini in corso

Immediatamente dopo la scoperta, le autorità hanno attivato le procedure necessarie per gestire la situazione. I soccorritori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) e il personale di Rete ferrovie italiane (Rfi) sono giunti sul posto per fornire assistenza e avviare le indagini. Secondo le informazioni iniziali, per la persona coinvolta non c’era più nulla da fare. La circolazione ferroviaria sulla linea convenzionale Milano – Torino e Milano Gallarate ha subito gravi rallentamenti, con ritardi che possono arrivare fino a 60 minuti.

La mobilità ferroviaria in crisi

Rfi ha comunicato che, a partire dalle 12.05, la circolazione ferroviaria è stata sospesa in prossimità di Rho per consentire agli investigatori di effettuare accertamenti. Questo ha causato non solo disagi ai pendolari, ma anche un ripensamento dell’offerta ferroviaria per gestire l’emergenza. Gli utenti sono stati avvisati di possibili ritardi e cancellazioni, mentre le autorità lavorano per chiarire la dinamica dell’incidente e identificare la vittima.

Supporto per chi è in difficoltà

In situazioni come queste, è fondamentale ricordare che esistono risorse disponibili per chi sta vivendo momenti di crisi. Se tu o qualcuno che conosci sta affrontando una situazione di emergenza, è possibile contattare il numero 112 per ricevere aiuto immediato. Inoltre, il Telefono Amico offre supporto al numero 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24, e tramite WhatsApp al numero 324 011 7252, disponibile dalle 18 alle 21. Anche Samaritans Onlus è un’opzione valida, contattabile al numero 06 77208977, attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.