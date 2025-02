Un giovane arrestato dopo una sparatoria che ha scosso Milano, dettagli inquietanti emergono.

Il dramma della sparatoria

Una scena di violenza ha scosso Milano, precisamente in una panetteria, dove una sparatoria ha portato alla morte di un giovane e al ferimento di un altro. Le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza raccontano una storia agghiacciante: sei colpi di pistola esplosi in pochi secondi, un giovane che fugge e un padre in cerca del figlio. Questo tragico evento ha suscitato un’ondata di shock e indignazione tra i cittadini milanesi.

La ricostruzione dei fatti

Secondo le indagini, il 21enne Raffaele Mascia è accusato di aver ucciso Ivan Disar e di aver ferito Pavel K. Le telecamere hanno immortalato ogni istante della sparatoria, iniziata quando Mascia è uscito dal retro della panetteria. In pochi minuti, la situazione è degenerata in una violenza inaudita, con Mascia che ha esploso sei colpi di pistola, quattro dei quali hanno colpito mortalmente Disar. La rapidità con cui si è consumata la tragedia ha lasciato tutti senza parole.

Le conseguenze legali e sociali

Raffaele Mascia, dopo essere fuggito dalla scena del crimine, si è costituito presso il commissariato di Porta Genova. Le accuse contro di lui sono gravi: omicidio, tentato omicidio aggravato e porto abusivo d’arma. Questo caso ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nelle strade di Milano e sulla facilità con cui i giovani possono accedere a armi letali. La comunità è in allerta, chiedendo misure più severe per prevenire simili episodi di violenza.