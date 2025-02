Le previsioni meteo per Milano indicano un weekend variabile con piogge isolate e sole.

Una perturbazione atlantica in arrivo

Milano si prepara a un weekend caratterizzato da un clima variabile, con l’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà piogge isolate e momenti di sole. Secondo le previsioni di 3Bmeteo, il maltempo si farà sentire soprattutto nella giornata di sabato, quando le prime gocce di pioggia potrebbero manifestarsi nella mattinata. Tuttavia, si tratta di fenomeni isolati che non dovrebbero compromettere l’intera giornata.

Sabato: piogge isolate e nuvolosità

Durante la giornata di sabato, Milano sarà interessata da un deterioramento del tempo causato da un debole fronte atlantico. Le piogge saranno limitate e concentrate principalmente sul medio-alto versante tirrenico, mentre il resto d’Italia godrà di condizioni più soleggiate. L’anticiclone presente alle latitudini centro-meridionali del continente contribuirà a mantenere il tempo relativamente stabile, sebbene con un aumento della nuvolosità sulla Val Padana. Gli esperti avvertono che, nonostante le piogge, non ci si aspetta un significativo abbassamento delle temperature.

Domenica: ritorno del sole

Fortunatamente, la giornata di domenica porterà un netto miglioramento. Le previsioni indicano un cielo sereno e assenza di precipitazioni, permettendo ai milanesi di godere di una giornata all’aperto. Questo cambiamento di tempo è attribuito al rapido spostamento del fronte verso i Balcani, che porterà a un lieve incremento dell’instabilità solo nelle regioni centro-meridionali. Milano, quindi, potrà godere di un clima più favorevole, ideale per passeggiate e attività all’aperto.

Prossima settimana: incertezze meteorologiche

Guardando oltre il weekend, le previsioni per la prima parte della prossima settimana indicano un ritorno della nuvolosità e delle piogge. Gli esperti di 3Bmeteo avvertono che, sebbene il sole possa tornare a splendere, non si escludono ulteriori piogge isolate. È consigliabile quindi tenere d’occhio le previsioni quotidiane per pianificare al meglio le proprie attività. In generale, il clima milanese continua a rimanere imprevedibile, alternando momenti di sole a fasi di maltempo.