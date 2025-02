Un grave incidente provoca sette chilometri di coda sull'autostrada A4 nel pomeriggio di venerdì.

Un pomeriggio di caos sull’A4

Nel tardo pomeriggio di venerdì 21 febbraio, un incidente stradale ha causato notevoli disagi al traffico sull’autostrada A4, nel tratto tra Agrate Brianza e Trezzo sull’Adda, in direzione Bergamo. La situazione è rapidamente degenerata, con sette chilometri di coda registrati durante l’ora di punta del rientro. Gli automobilisti, già provati dalla giornata, si sono trovati bloccati in un ingorgo che ha messo a dura prova la loro pazienza.

Intervento dei soccorsi

La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza e urgenza ha ricevuto una chiamata di soccorso alle 17.15, attivando immediatamente un’ambulanza in codice rosso. Due uomini, di 47 e 48 anni, sono stati coinvolti nell’incidente e inizialmente le loro condizioni sono sembrate gravi. Tuttavia, dopo un’attenta valutazione, si è scoperto che le loro condizioni erano meno preoccupanti del previsto, permettendo all’ambulanza di ripartire verso l’ospedale in codice verde.

Disagi per gli automobilisti

Le ripercussioni sul traffico sono state pesanti. Alle 18 circa, il tratto compreso tra Agrate e Trezzo verso Brescia era congestionato, con sette chilometri di coda. Per facilitare l’intervento dei mezzi di emergenza e i rilievi del caso, il traffico è stato limitato a due corsie. Sul posto, oltre ai soccorritori, erano presenti anche agenti della polizia stradale e personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Consigli per gli automobilisti

Autostrade per l’Italia ha emesso un avviso per gli utenti diretti da Milano verso Brescia, suggerendo di utilizzare la Tangenziale Est Esterna di Milano in direzione Bologna. Da lì, si consiglia di proseguire lungo la BreBeMi in direzione Brescia, con rientro in A4 all’altezza di Castegnato. Questa deviazione potrebbe aiutare a evitare il traffico congestionato e a garantire un viaggio più fluido.