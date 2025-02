Un motociclista di 58 anni ha perso la vita in un incidente stradale a San Giuliano Milanese.

Un tragico incidente stradale

Giovedì mattina, un incidente stradale ha scosso la comunità di San Giuliano Milanese, quando un motociclista di 58 anni, Josè Romulo Colcha, originario dell’Ecuador, ha perso la vita in uno scontro con un’auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30 nella frazione Civesio, precisamente all’incrocio tra via Lombardia e via Umbria. La dinamica dell’incidente è stata drammatica, con il motociclista sbalzato dalla sua moto a causa dell’impatto quasi frontale con un Suv Audi.

Intervento dei soccorsi

Subito dopo l’incidente, i sanitari dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono intervenuti prontamente sul luogo dell’accaduto. Nonostante le manovre di rianimazione in corso, Josè Romulo Colcha è stato trovato in arresto cardio-circolatorio e trasportato d’urgenza all’ospedale di Rozzano. È stato allertato anche l’elisoccorso, ma purtroppo nel pomeriggio è giunta la notizia che l’uomo non ce l’ha fatta. La comunità è rimasta sconvolta dalla notizia, e i familiari del motociclista stanno affrontando un momento di grande dolore.

Le indagini in corso

Il conducente dell’auto coinvolta, un sessantunenne, non ha riportato ferite e non è stato necessario il suo trasporto in ospedale. Le autorità competenti, in particolare la polizia locale di San Giuliano, sono state incaricate di effettuare i rilievi del caso per chiarire la dinamica dell’incidente. Questo tragico evento riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale, evidenziando la necessità di misure più efficaci per prevenire simili incidenti in futuro. La comunità si unisce nel cordoglio per la perdita di un uomo che, come molti altri, amava la libertà che solo una moto può offrire.