Un incendio ha colpito uno studio veterinario, causando evacuazione e intossicazioni.

Un incendio inaspettato

Nella serata di giovedì 20 febbraio, un incendio ha colpito uno studio veterinario situato in via degli Orti ad Arese, creando panico tra i residenti e richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi. Le fiamme, che si sono propagate rapidamente, hanno avvolto l’intero ambiente, costringendo all’evacuazione dell’intero condominio di tre piani. La situazione si è rivelata critica, ma fortunatamente i vigili del fuoco sono riusciti a domare il rogo prima che potesse causare danni ancora più gravi.

Intervento dei soccorsi

Alle 20.30, quando l’incendio è scoppiato, i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono stati allertati e sono giunti sul posto con due mezzi. Grazie alla loro prontezza e professionalità, le fiamme sono state spente in tempi rapidi, evitando così il peggio. Tuttavia, l’incendio ha causato intossicazioni lievi a due persone, tra cui un anziano di 81 anni, che è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Rho per accertamenti. Le ambulanze del 118 hanno fornito assistenza immediata, garantendo che tutti i residenti fossero al sicuro.

Cause dell’incendio ancora sconosciute

Le cause che hanno portato all’incendio rimangono al momento ignote. I carabinieri della compagnia di Rho stanno conducendo indagini approfondite per determinare l’origine del rogo. È fondamentale comprendere se ci siano state negligenze o fattori esterni che abbiano contribuito a questo evento drammatico. La comunità di Arese è in attesa di risposte, mentre i residenti cercano di riprendersi dall’esperienza traumatica di quella serata.