Un incidente stradale porta alla scoperta di mezzo chilo di cocaina in un'auto a Rozzano.

Un incidente che svela un traffico illecito

Giovedì 20 febbraio, un incidente stradale in via Di Vittorio a Rozzano ha scatenato una serie di eventi che hanno portato alla scoperta di un traffico di droga. Un uomo, coinvolto nell’incidente, ha tentato di fuggire a bordo della sua auto, una Seat Ibiza, dando il via a una frenetica ricerca da parte della polizia locale. La prontezza degli agenti ha permesso di intercettare rapidamente il veicolo sospetto, rivelando una situazione ben più grave di quanto inizialmente previsto.

La rapida azione della polizia locale

Immediatamente dopo l’incidente, tutte le pattuglie operative nella zona sono state allertate. Grazie a un’azione coordinata e tempestiva, gli agenti sono riusciti a fermare l’auto pirata. Durante la perquisizione del veicolo, è emersa una sorprendente scoperta: circa mezzo chilo di cocaina, abilmente nascosta sotto lo sterzo e nel baule. Questo ritrovamento ha messo in luce non solo la fuga dell’autista, ma anche il suo coinvolgimento in attività illecite legate allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Un passato criminale che pesa

Il conducente della Seat Ibiza, già noto alle forze dell’ordine per i suoi numerosi precedenti penali, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questo episodio non è isolato, ma rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell’impegno della polizia locale nella lotta contro il traffico di droga e la criminalità. La scoperta della cocaina ha sollevato interrogativi su quanto possa essere diffuso il fenomeno dello spaccio nella zona e su quali misure siano necessarie per contrastarlo efficacemente.