Un matrimonio festeggiato con colpi di pistola scacciacani e petardi provoca l'intervento delle forze dell'ordine.

Un matrimonio festoso si trasforma in allerta

Giovedì sera, un festeggiamento di matrimonio nel quartiere Quarto Oggiaro di Milano ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Un gruppo di circa trenta persone ha iniziato a sparare in aria con una pistola scacciacani e a lanciare petardi in un’area verde di via Carolina Invernizio. La situazione ha creato preoccupazione tra i residenti, che, allarmati dal frastuono e dalle urla, hanno contattato la polizia per segnalare l’accaduto.

Intervento delle forze dell’ordine

La polizia è intervenuta prontamente per riportare la calma. Gli agenti delle Volanti hanno effettuato un blitz, identificando e accompagnando undici persone in questura per accertamenti. Fortunatamente, la pistola utilizzata per i festeggiamenti si è rivelata essere un’arma giocattolo, ma la situazione ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sul comportamento dei partecipanti. I residenti hanno espresso preoccupazione per i colpi di pistola, che hanno creato un clima di paura e allerta nella comunità.

Le conseguenze del festeggiamento

Durante l’intervento, gli agenti hanno identificato un totale di trenta persone di origine egiziana, tutte regolari sul territorio italiano. Tuttavia, uno di loro è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, mentre per gli altri si sta valutando la possibilità di ulteriori denunce per accensioni ed esplosioni pericolose e per procurato allarme. Questo episodio mette in luce la necessità di una maggiore attenzione e responsabilità durante le celebrazioni pubbliche, per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.