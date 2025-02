Un forte boato e una pioggia di detriti hanno allarmato i cittadini di Abbiategrasso.

Un incidente spaventoso

Questa mattina, un evento drammatico ha scosso la tranquillità di Abbiategrasso. Intorno alle 9.30, in via Don Sturzo, un forte boato ha preceduto il crollo di un capannone industriale, lasciando i cittadini in preda al panico. La trave centrale della struttura è crollata, creando una voragine nella copertura e disseminando detriti di cemento armato in tutta la zona. Fortunatamente, gli operai presenti all’interno del capannone sono riusciti a fuggire in tempo, evitando di essere sepolti dai materiali caduti.

Le cause del crollo

Le cause esatte dell’incidente sono ancora sconosciute e sono oggetto di indagini. L’azienda coinvolta è specializzata in test su motori ad alta pressione, un’attività che richiede strutture robuste e sicure. Tuttavia, il cedimento del tetto ha generato ingenti danni strutturali, mettendo a rischio non solo l’integrità dell’edificio, ma anche la sicurezza dei lavoratori. Gli esperti stanno esaminando attentamente la situazione per determinare se ci siano state negligenze o problemi strutturali preesistenti.

Interventi e sicurezza

Immediatamente dopo il crollo, sono state inviate sul posto due ambulanze, un’auto medica, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. I pompieri hanno effettuato una valutazione della stabilità dell’edificio e, al termine degli accertamenti, hanno dichiarato il capannone inagibile. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle strutture industriali nella zona. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e forniranno aggiornamenti man mano che le indagini proseguono.