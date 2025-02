Un'improvvisa tragedia colpisce una fabbrica di Abbiategrasso, fortunatamente senza feriti gravi.

Un evento inaspettato

La mattina di venerdì 21 febbraio, un evento drammatico ha scosso la quiete di Abbiategrasso. Intorno alle 9.30, un boato ha risuonato nell’aria, seguito da una pioggia di calcestruzzo e macerie. Parte del tetto di un capannone situato in via Don Luigi Sturzo è crollato, colpendo i macchinari all’interno della fabbrica. Fortunatamente, non ci sono stati feriti sotto le macerie, ma l’incidente ha comunque causato due feriti, che sono stati prontamente soccorsi.

Intervento dei soccorritori

Immediatamente dopo il crollo, i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e Pavia sono accorsi sul luogo dell’incidente. Con l’ausilio di due ambulanze e un’automedica, i soccorritori del 118 hanno lavorato in codice rosso per garantire la sicurezza e il benessere delle persone coinvolte. La rapidità dell’intervento ha permesso di evitare conseguenze più gravi, nonostante la situazione fosse potenzialmente pericolosa.

Cause del crollo in fase di accertamento

Le cause del crollo sono attualmente oggetto di indagine. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che una trave in cemento armato, che sosteneva parte della copertura del capannone, sia collassata per motivi ancora da chiarire. Le autorità competenti stanno esaminando la struttura per determinare se ci siano stati problemi di manutenzione o se l’incidente sia stato causato da fattori esterni. La sicurezza dei lavoratori e la stabilità delle strutture sono questioni di primaria importanza e necessitano di un’analisi approfondita.