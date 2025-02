Un uomo è stato arrestato a Rozzano dopo un incidente stradale e una fuga rocambolesca.

Un incidente che ha svelato un traffico illecito

Il pomeriggio di giovedì 20 febbraio a Rozzano ha visto un evento che ha messo in luce non solo un incidente stradale, ma anche un traffico di sostanze stupefacenti. Un uomo, alla guida di una Seat Ibiza, ha tentato di fuggire dopo essere stato coinvolto in un sinistro. La sua fuga, però, non è durata a lungo grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

La fuga e l’intervento della polizia

Subito dopo l’incidente, il conducente della vettura ha abbandonato il luogo, rendendosi inizialmente irreperibile. Le pattuglie della polizia locale, allertate per la ricerca del veicolo, hanno avviato una caccia all’uomo. Grazie a un’azione coordinata e rapida, gli agenti sono riusciti a intercettare il fuggitivo, fermandolo e avviando una perquisizione del veicolo.

Scoperta la cocaina nascosta

La perquisizione della Seat Ibiza ha rivelato un carico sorprendente: oltre mezzo chilo di cocaina, abilmente nascosta sotto lo sterzo e nel baule dell’auto. Questo ritrovamento ha fatto emergere la gravità della situazione, poiché l’uomo, già gravato da numerosi precedenti penali, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. La polizia ha sottolineato l’importanza di questo intervento, che ha non solo messo fine a una fuga, ma ha anche contribuito a combattere il traffico di droga nella zona.