Aggressione a Milano: giovane accoltellato per un monopattino

Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato da un gruppo di giovani per un monopattino e uno smartphone.

Un attacco violento nella periferia di Milano

La serata di giovedì 20 febbraio ha visto un episodio di violenza che ha scosso la comunità milanese. Un ragazzo di 19 anni è stato accerchiato e aggredito da un gruppo di cinque giovani, intenti a derubarlo del suo monopattino e del cellulare. L’aggressione è avvenuta nei pressi del centro commerciale Merlata Bloom, in un’area residenziale del quartiere Cascina Merlata, poco prima delle 21. La brutalità dell’attacco ha lasciato la vittima con ferite profonde, richiedendo un intervento d’urgenza da parte dei servizi medici.

Le dinamiche dell’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane è stato circondato dal branco, descritto come composto da ragazzi di origine nordafricana. Non è chiaro se la vittima abbia tentato di difendersi, ma i suoi aggressori non hanno esitato a colpirlo ripetutamente con un’arma da taglio, infliggendogli ferite alla testa, alla schiena e a una mano. Dopo l’aggressione, il gruppo è fuggito con la refurtiva, lasciando il ragazzo a terra in condizioni critiche. L’arrivo tempestivo di un’ambulanza ha permesso di trasportare il giovane all’ospedale Niguarda, dove i medici hanno escluso il pericolo di vita.

Indagini in corso e sicurezza pubblica

Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente per avviare le indagini. Gli agenti della polizia hanno raccolto testimonianze e indizi sul luogo dell’aggressione, mentre gli specialisti della Scientifica hanno cercato eventuali tracce utili per identificare gli aggressori. Un elemento cruciale per le indagini potrebbe essere rappresentato dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero aver registrato i volti del branco o la loro fuga. Questo episodio di violenza solleva interrogativi sulla sicurezza nelle aree periferiche di Milano e sull’efficacia delle misure di prevenzione contro la criminalità giovanile.