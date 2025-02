I Carabinieri trovano un ingente quantitativo di stupefacenti in un b&b durante un intervento per fuga di gas.

Intervento dei Carabinieri per fuga di gas

Nella notte del , i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano sono stati chiamati per un intervento di emergenza in un edificio residenziale di via Pampuri, dove si sospettava una fuga di gas. Durante le operazioni di verifica, i militari hanno notato un forte odore di sostanze stupefacenti provenire da un appartamento situato al piano terra, adibito a bed & breakfast. Questo odore ha destato i sospetti degli agenti, che hanno deciso di procedere con un controllo più approfondito.

Scoperta di un ingente quantitativo di droga

Entrati nell’appartamento, i Carabinieri hanno trovato due giovani, un 22enne con precedenti penali e una 19enne incensurata. La perquisizione ha portato alla luce un ingente quantitativo di droga: ben 180 kg di hashish e 4 kg di marijuana, tutti occultati all’interno di due frigoriferi. Inoltre, sono stati rinvenuti numerosi strumenti per il confezionamento delle sostanze stupefacenti, tra cui tre bilancini di precisione, utilizzati per pesare le dosi da vendere.

Materiale per lo spaccio e strumenti di taglio

Oltre alla droga, i Carabinieri hanno scoperto anche una mannaia e un coltello, rispettivamente di 29 e 36 cm, intrisi di hashish. Questi strumenti, evidentemente utilizzati per il taglio e la suddivisione della sostanza, evidenziano la professionalità e l’organizzazione del traffico di droga che si stava svolgendo nell’appartamento. Tutto il materiale e le sostanze rinvenute sono state immediatamente sequestrate, mentre il 22enne è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Milano “San Vittore”, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.