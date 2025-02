La polizia sequestra cinque chili di hashish e oltre 2.500 euro in contante.

Un’operazione mirata della polizia

La Squadra Mobile della polizia di Milano ha portato a termine un’importante operazione antidroga, culminata con l’arresto di tre giovani, due italiani e un albanese, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione si è svolta venerdì sera, quando gli agenti, durante un servizio di controllo, hanno notato un’utilitaria sospetta fermarsi in viale Bligny. Due giovani sono saliti a bordo e, dopo pochi metri, sono stati fermati per un controllo.

Sequestri e arresti

Il primo a essere controllato è stato un ventiduenne italiano, il quale ha ammesso di aver appena acquistato 5 grammi di hashish. Gli agenti hanno quindi fermato il conducente, un diciannovenne, che aveva con sé 970 euro e diverse dosi di hashish nascoste nell’auto. Questo giovane è stato immediatamente arrestato. Le indagini hanno poi portato a un appartamento in via Gaeta, dove si sospettava fosse custodita una quantità maggiore di droga.

Scoperta di un laboratorio di confezionamento

Verso le 22.30, gli agenti hanno osservato due persone entrare in un edificio con delle chiavi. Dopo averle seguite, hanno assistito a un’operazione di apertura di una porta blindata. Intervenuti, hanno trovato all’interno 24 buste contenenti circa 885 dosi di hashish, pronte per essere vendute. Inoltre, sono stati sequestrati 1.500 euro in contante e materiale per il confezionamento della droga. Questo intervento ha messo in luce non solo la presenza di sostanze stupefacenti, ma anche un’organizzazione ben strutturata nel traffico di droga.