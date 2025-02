Una cerimonia toccante per il giornalista del Corriere della Sera, scomparso prematuramente.

Un tragico addio

Il , il mondo del giornalismo ha subito una grave perdita con la morte di Fabio Postiglione, un talentuoso cronista del Corriere della Sera, vittima di un tragico incidente sulla Tangenziale Est di Milano. Dopo una cerimonia commemorativa a Milano, il suo corpo è stato trasferito a Napoli, la sua città natale, per un ultimo saluto che ha toccato il cuore di molti.

La cerimonia a Napoli

Il 13 febbraio, la chiesa della Santissima Trinità di Napoli ha accolto amici, colleghi e familiari per rendere omaggio a Fabio. La cerimonia è stata caratterizzata da un’atmosfera di profonda commozione, con decine di persone unite nel ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita alla professione giornalistica. Tra i presenti, anche rappresentanti del Comune di Napoli, carabinieri e polizia locale, a testimonianza del rispetto e della stima che Fabio aveva guadagnato nel corso della sua carriera.

Un cronista appassionato

Fabio Postiglione era un uomo di grande passione e dedizione. Originario della Campania, aveva iniziato la sua carriera al Corriere del Mezzogiorno, prima di trasferirsi a Roma e poi a Milano, dove ha scritto per le pagine nazionali del Corriere della Sera. La sua capacità di raccontare storie e di dare voce a chi non ce l’aveva lo ha reso un cronista rispettato e amato. Durante la cerimonia, la bara di Fabio è stata adornata con sciarpe e maglie del Napoli, la squadra per cui era un fervente tifoso, simbolo della sua identità e delle sue radici.

Un’eredità duratura

La scomparsa di Fabio Postiglione lascia un vuoto incolmabile nel panorama giornalistico italiano. La sua dedizione al lavoro e il suo amore per la verità continueranno a ispirare le generazioni future di giornalisti. La cerimonia di Napoli non è stata solo un momento di lutto, ma anche una celebrazione della vita di un uomo che ha saputo raccontare il mondo con occhi attenti e sensibili. In un’epoca in cui il giornalismo è spesso messo alla prova, la figura di Fabio rimarrà un faro di integrità e passione.