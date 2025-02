La Lega denuncia un nuovo atto vandalico e chiede maggiore sicurezza per Milano.

Un nuovo atto vandalico contro la Lega

La notte scorsa, la sede della Lega in via Esterle a Milano è stata nuovamente presa di mira da vandali. Questo è il secondo episodio di vandalismo in poche settimane, un chiaro segnale di una crescente insicurezza nella zona. Samuele Piscina, segretario provinciale della Lega Milano, e Davide Rampi, consigliere municipale, hanno denunciato l’accaduto, sottolineando come la serranda della sezione sia stata imbrattata con escrementi e la serratura forzata. Un atto che non solo danneggia la sede, ma rappresenta anche un attacco diretto alla libertà di espressione politica.

Il degrado e l’insicurezza a Milano

Secondo i rappresentanti della Lega, la situazione di insicurezza in via Padova è diventata intollerabile. “Non ci faremo intimidire”, affermano Piscina e Rampi, evidenziando la necessità di un intervento deciso da parte delle autorità locali. I politici hanno descritto il quartiere come un ghetto, abbandonato dalla giunta milanese, e hanno chiesto un’azione concreta per contrastare il degrado e l’insicurezza che affliggono la zona. La Lega accusa la sinistra di alimentare un clima d’odio che porta a questi atti vandalici, creando un ambiente in cui i delinquenti si sentono impuniti.

Richiesta di intervento al sindaco

In risposta a questa situazione, Piscina e Rampi hanno sollecitato l’intervento immediato del sindaco di Milano. “È fondamentale dare un freno a questa ondata di vandalismo e criminalità che ha preso piede nella nostra città”, hanno dichiarato. I politici hanno anche espresso gratitudine verso la polizia e la questura di Milano per il loro impegno nel garantire la sicurezza, ma hanno sottolineato che è necessario un maggiore sforzo per prevenire tali episodi. La Lega si impegna a continuare la sua lotta contro il degrado e a difendere i diritti dei cittadini milanesi, affinché possano vivere in un ambiente sicuro e rispettoso.