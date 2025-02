Un tragico evento ha scosso la comunità di Vanzago Pogliano, con ripercussioni sul traffico ferroviario.

Un incidente mortale sui binari

Mercoledì 12 febbraio, intorno alle 11.45, un uomo di 46 anni è stato tragicamente investito da un treno nei pressi della stazione di Vanzago Pogliano. L’incidente ha suscitato immediatamente l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine, con gli agenti della Polfer e il personale di RFI al lavoro per chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o di un tragico incidente.

Ripercussioni sul traffico ferroviario

La tragedia ha avuto gravi ripercussioni sul traffico ferroviario, in particolare sulla linea Treviglio-Varese. Trenord ha comunicato che diversi treni della linea S5 sono stati cancellati, creando disagi per i pendolari e i viaggiatori. Le variazioni alla circolazione includono treni che terminano a Rho o Milano Certosa, con ritardi che possono arrivare fino a 60 minuti. La situazione rimane critica, e i viaggiatori sono invitati a controllare gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.

Supporto per chi è in difficoltà

Parlare di eventi così drammatici non è mai semplice, e per chi sta vivendo situazioni di emergenza o crisi, è fondamentale sapere che esistono servizi di supporto. È possibile contattare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure utilizzare la chat di Whatsapp al numero 324 011 7252. Inoltre, Samaritans Onlus offre supporto al numero 06 77208977, disponibile tutti i giorni dalle 13 alle 22. Non esitate a chiedere aiuto se ne avete bisogno.