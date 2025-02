Le operazioni di recupero ostacolate dal maltempo e dalle condizioni critiche

Il dramma degli alpinisti dispersi

Il maltempo ha colpito duramente le operazioni di recupero dei corpi di due alpinisti, Paolo e Cristian, dispersi da sabato scorso sulla Grignetta. I due amici, appassionati di montagna, erano partiti per un’escursione ma non sono più tornati. Dopo giorni di ricerche interrotte a causa delle avverse condizioni meteorologiche, i corpi sono stati finalmente individuati nel pomeriggio di lunedì all’interno del canalone Caimi, grazie all’uso del dispositivo Recco durante un sorvolo aereo.

Le difficoltà del recupero

Attualmente, il recupero dei corpi si presenta come una sfida complessa. Le condizioni climatiche sono estremamente critiche e stanno creando notevoli difficoltà per i soccorritori. Come riportato da LeccoToday, le squadre del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco si trovano ai Piani Resinelli, ma le condizioni meteo avverse impediscono le operazioni di recupero e l’uso dell’elicottero di stanza a Villa Guardia (Como). La situazione è aggravata dalle forti nevicate e dai venti intensi che hanno caratterizzato la zona.

Le ricerche e le tecnologie impiegate

Le ricerche iniziali sono state avviate subito dopo la segnalazione della scomparsa dei due alpinisti, ma le prime operazioni si sono svolte in condizioni meteorologiche avverse. Le squadre del Corpo nazionale del Soccorso alpino e dei Vigili del fuoco hanno battuto i sentieri verso la vetta della Grigna Meridionale, ma senza risultati. L’uso di droni, squadre cinofile e attrezzature per localizzare i segnali dei cellulari ha reso possibile il monitoraggio della situazione, ma le condizioni meteo hanno ostacolato le operazioni. La speranza è che le verifiche in corso possano confermare la presenza dei corpi e facilitare il recupero.