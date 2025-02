Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di rubare vestiti per mille euro in un negozio di Milano.

Il tentativo di furto

Nel pomeriggio di lunedì 10 febbraio, un uomo di 31 anni ha tentato di rubare oltre mille euro di abbigliamento all’interno del negozio Game 7 Athletics, situato in piazza Argentina a Milano, nella zona di Loreto. L’episodio è avvenuto intorno alle 15.30, quando il giovane è entrato nel negozio con l’intento di appropriarsi di diversi capi d’abbigliamento.

La dinamica dell’evento

Dopo aver afferrato vari articoli dagli scaffali, l’uomo si è diretto verso il camerino. Qui, ha iniziato a indossare i vestiti uno sopra l’altro, cercando di nascondere il furto. Tuttavia, la sua strategia non è passata inosservata. Un addetto alla sicurezza, notando il giovane con indosso troppi vestiti, ha immediatamente sospettato che stesse tentando di rubare e ha allertato le autorità.

Intervento della polizia

Grazie alla prontezza dell’addetto alla sicurezza, gli agenti della questura sono intervenuti rapidamente sul posto. Una volta arrivati, hanno trovato l’uomo ancora nel negozio, visibilmente ingolfato dai vestiti rubati. Gli agenti hanno proceduto all’arresto del 31enne, che è stato poi accompagnato nel carcere di San Vittore, dove attenderà il processo per direttissima. Questo episodio mette in evidenza l’importanza della vigilanza nei negozi e il ruolo cruciale della sicurezza per prevenire furti e garantire la tranquillità dei clienti.