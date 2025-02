Maestro arrestato per violenza sessuale su minori a Milano

Un caso inquietante che solleva interrogativi su altri possibili abusi

Un arresto choc nella scuola milanese

Un maestro elementare di 45 anni è stato arrestato a Milano con l’accusa di violenza sessuale su minori. L’episodio è avvenuto in una scuola della periferia Ovest della città, dove l’insegnante è stato colto in flagranza di reato mentre palpeggiava una studentessa di circa 10 anni. La polizia locale, dopo aver ricevuto segnalazioni da alcuni genitori preoccupati per il comportamento dell’uomo, ha installato delle microcamere in aula, che hanno documentato l’atto illecito.

Indagini in corso e possibili altri casi

Le indagini sono guidate dal comandante Gianluca Mirabelli, che ha dichiarato di voler ricostruire l’intera situazione. Gli agenti hanno sequestrato computer e dispositivi elettronici dell’insegnante, nella speranza di trovare ulteriori prove di comportamenti inappropriati. Si stanno ascoltando, con la massima delicatezza, tutti i bambini che hanno avuto a che fare con l’uomo, per verificare se ci siano stati altri episodi di molestie. Il sospetto è che il maestro possa aver abusato non solo di alunne, ma anche di alunni, ampliando così il raggio d’azione delle sue violenze.

Il ruolo dei genitori e della comunità

La vicenda ha sollevato un forte allarme tra i genitori e nella comunità scolastica. Le segnalazioni iniziali sono arrivate da alcuni genitori che avevano notato un cambiamento nel comportamento dei propri figli, manifestando disagio e paura nei confronti dell’insegnante. Questo caso mette in luce l’importanza della comunicazione tra genitori e scuola, fondamentale per prevenire situazioni di abuso. La presenza di “occhi elettronici” in aula ha dimostrato come la tecnologia possa essere un alleato nella lotta contro la violenza sui minori, permettendo di intervenire tempestivamente e proteggere i più vulnerabili.