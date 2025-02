Due giovani finlandesi aggredite dopo una serata in discoteca, arrestato l'aggressore.

Un episodio inquietante a Milano

La notte di domenica 9 febbraio, Milano è stata teatro di un’aggressione sessuale che ha scosso l’opinione pubblica. Due ragazze finlandesi, di 19 e 21 anni, sono state vittime di un attacco mentre attendevano un taxi all’uscita della discoteca Alcatraz, situata in via Valtellina. L’aggressore, un cuoco nepalese di 44 anni, si è avvicinato alle giovani, approfittando della loro vulnerabilità e della barriera linguistica che le separava.

La dinamica dell’aggressione

Le due ragazze, ignare del pericolo imminente, si trovavano sul ciglio della strada quando l’uomo ha iniziato a rivolgersi a loro in una lingua incomprensibile. In pochi attimi, la situazione è degenerata: l’aggressore ha palpeggiato una delle ragazze, alzando la gonna e violando il suo spazio personale in modo inaccettabile. La reazione della 19enne è stata immediata; riuscendo a divincolarsi, ha spaventato l’uomo, costringendolo a fuggire. Questo gesto di coraggio ha permesso alle vittime di attirare l’attenzione di una pattuglia di polizia nelle vicinanze.

Intervento delle forze dell’ordine

Grazie alla prontezza delle ragazze nel segnalare l’accaduto, gli agenti sono riusciti a raccogliere informazioni dettagliate sull’aggressore. La fuga del nepalese, tuttavia, è stata di breve durata. Le forze dell’ordine, seguendo le indicazioni fornite dalle vittime, hanno rintracciato e arrestato l’uomo, che ora si trova nel carcere di San Vittore in attesa dell’udienza di convalida. L’accusa di violenza sessuale pesa su di lui, un reato che, purtroppo, continua a rappresentare una piaga sociale in molte città, inclusa Milano.