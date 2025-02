Aggressione a Milano: uomo accoltellato in via Angelo Rizzoli

Indagini in corso dopo un grave episodio di violenza nella notte milanese

Un episodio di violenza in piena notte

Nella notte tra martedì e mercoledì, un grave episodio di violenza ha scosso la tranquillità di Milano. Un uomo di 43 anni è stato accoltellato in via Angelo Rizzoli, nella zona di Cascina Gobba. L’aggressione è avvenuta intorno alle 2 di notte, e i dettagli dell’accaduto sono ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri. Secondo le prime informazioni, l’uomo è stato picchiato e successivamente colpito con un fendente che lo ha raggiunto alla gamba destra.

Intervento tempestivo dei soccorsi

La centrale operativa del 118 ha ricevuto la chiamata d’emergenza e ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. I soccorritori hanno trovato il 43enne prono sull’asfalto bagnato, con evidenti segni di violenza sul volto. Fortunatamente, le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto. Dopo le prime cure, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Raffaele, dove è stato sottoposto a ulteriori accertamenti. L’uomo è sempre rimasto cosciente e le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti prontamente per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’aggressione. Al momento, non sono stati forniti dettagli sui possibili aggressori né sul movente dell’attacco. Le indagini sono ancora in fase preliminare e si stanno raccogliendo testimonianze e prove per fare luce su quanto accaduto. Questo episodio di violenza ha sollevato preoccupazioni tra i residenti della zona, che chiedono maggiore sicurezza e interventi efficaci per prevenire simili episodi in futuro.