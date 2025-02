L'incidente ha scosso la comunità di Caravaggio, dove Mombrini era molto conosciuto.

Un tragico incidente

La mattina di lunedì, un tragico incidente ha colpito l’autostrada Brebemi, portando alla morte dell’imprenditore Carlo Mombrini, 57 anni, noto ingegnere e figura di spicco a Caravaggio, in provincia di Bergamo. L’incidente è avvenuto intorno alle 6.30, nel tratto tra Calcio-Antegnate e Chiari Ovest, quando un camion ha sbandato, invadendo la piazzola di sosta dove si trovava l’auto di Mombrini.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le ricostruzioni effettuate dagli agenti della polizia stradale, il tir, condotto da un cinquantaduenne, ha perso il controllo, finendo fuori strada. L’impatto è stato devastante: Mombrini è stato travolto e, purtroppo, non c’è stato nulla da fare per lui, deceduto sul colpo. La centrale operativa ha prontamente inviato ambulanze e automediche sul posto, ma le sue condizioni erano già disperate.

La vita di Carlo Mombrini

Carlo Mombrini era alla guida di un’azienda specializzata in pavimenti antiacidi per l’industria alimentare, un’attività che aveva ereditato dal padre Gianni. La sua famiglia ha sempre avuto un forte legame con la comunità locale, in particolare con il mondo dello sport. Gianni Mombrini è il presidente onorario della Us Caravaggio, squadra di calcio che milita in Serie D. Questo legame ha portato molte società sportive a esprimere le loro condoglianze alla famiglia in questo momento difficile.

Funerali e tributi

La famiglia Mombrini ha annunciato che i funerali si svolgeranno giovedì, con la camera ardente allestita presso l’abitazione in largo Donatori di Sangue 12 a Caravaggio. La cerimonia funebre avrà luogo nella chiesa dei Santi Fermo e Rustico alle 14. Mombrini lascia la moglie e due figli, un figlio e una figlia, che ora affrontano un futuro senza di lui. La comunità di Caravaggio si stringe attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore.