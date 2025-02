Un uomo di 72 anni è stato trovato gravemente ferito dopo una caduta mentre raccoglieva legna.

Un pomeriggio di lavoro che si trasforma in tragedia

La serata di lunedì 10 febbraio ha portato con sé un dramma inaspettato per una famiglia di Morimondo. Un uomo di 72 anni, mentre si trovava in un campo di Cascina Chiappana, nel comune di Abbiategrasso, ha subito un incidente che lo ha lasciato in condizioni critiche. L’anziano era impegnato nella raccolta della legna quando, per motivi ancora da chiarire, è caduto, non facendo più ritorno a casa. La moglie, preoccupata per la sua assenza, ha allertato i soccorsi, avviando così una mobilitazione immediata.

Intervento tempestivo dei soccorsi

La chiamata ai soccorsi ha attivato un’operazione rapida e coordinata. I vigili del fuoco di Abbiategrasso, insieme al personale del 118 e ai carabinieri, sono giunti sul posto, supportati dall’elisoccorso proveniente da Brescia. La situazione si è rivelata più grave del previsto: l’uomo è stato trovato accanto al trattore, in condizioni molto critiche. Il suo stato di salute ha richiesto un intervento immediato, e così è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Humanitas di Rozzano.

Una lotta per la vita

Attualmente, il 72enne è ricoverato in prognosi riservata. I medici stanno facendo il possibile per stabilizzarlo, mentre la famiglia vive momenti di angoscia e speranza. La comunità di Morimondo è scossa da questa notizia, e molti si uniscono in preghiera per la pronta guarigione dell’uomo. Questo incidente mette in luce i rischi legati al lavoro nei campi, un’attività che, sebbene comune, può nascondere insidie pericolose, specialmente per le persone anziane.