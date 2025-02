La polizia scopre un trentaseienne con oltre 140mila euro in contanti e gioielli rubati.

Un arresto sorprendente

La polizia di Stato ha effettuato un arresto significativo a Sesto San Giovanni, dove un trentaseienne cileno è stato fermato per ricettazione. Durante un’operazione mirata al contrasto dei reati predatori, gli agenti del Commissariato locale hanno scoperto un vero e proprio tesoro nascosto nell’appartamento dell’uomo. La scoperta è avvenuta in via Puricelli Guerra, dove il sospetto è stato fermato mentre usciva dalla sua abitazione.

Scoperte sorprendenti

Nel borsello che il cileno portava a tracolla, gli agenti hanno trovato 10.500 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio. Ma la perquisizione non si è fermata qui. All’interno dell’armadio della camera da letto, gli agenti hanno rinvenuto numerosi monili in oro e altre preziose sorprese, tra cui sette borse di marche di lusso e una penna stilografica di valore. Inoltre, sono stati sequestrati 250 rubli russi, un chiaro segno della varietà dei beni in possesso dell’uomo.

Un passato criminale

Il cileno, privo di documenti identificativi e di permesso di soggiorno, ha un passato criminale significativo, con numerosi precedenti per furto e ricettazione. Negli ultimi sei mesi, è stato indagato per sei volte per reati simili. La Procura della Repubblica di Monza ha richiesto la custodia cautelare in carcere, che è stata convalidata dal giudice per le indagini preliminari. Questo arresto non solo mette in luce l’attività di ricettazione, ma evidenzia anche la necessità di un continuo monitoraggio delle attività illecite nella zona.