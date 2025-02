Un episodio di violenza in piena notte ha portato all'arresto di tre uomini a Milano.

Un episodio di violenza notturna

Nella notte tra lunedì e martedì, un episodio di violenza ha scosso la tranquillità della zona Affori a Milano. Tre uomini, di età compresa tra i 23 e i 33 anni, sono stati arrestati dopo aver rapinato due giovani italiani. L’evento è avvenuto intorno alle 23.30, quando le vittime, dopo aver acquistato delle sigarette da un distributore automatico, sono state avvicinate da un gruppo di tre ragazzi, che hanno minacciato e derubato i malcapitati.

La rapina e l’intervento della polizia

Le vittime, un uomo di 31 anni e uno di 29, si sono viste portare via il telefono e un paio di cuffie. Fortunatamente, l’intervento tempestivo della polizia ha permesso di fermare i rapinatori poco dopo l’accaduto. Una pattuglia dell’UPG, di passaggio in via Vincenzo da Seregno, ha notato i tre giovani che, alla vista degli agenti, hanno cercato di allontanarsi, attirando così l’attenzione della polizia.

Identificazione e arresto dei sospetti

Durante il controllo, la centrale operativa ha diramato la segnalazione di una rapina avvenuta poco prima nella stessa zona. I tre uomini sono stati quindi accompagnati in questura per ulteriori accertamenti. Una volta giunti in via Fatebenefratelli, le vittime hanno riconosciuto i rapinatori, portando così all’arresto immediato dei tre sospetti. Attualmente, sono stati trasferiti nella casa circondariale di San Vittore, mentre la refurtiva non è stata ancora recuperata. Questo episodio mette in luce la necessità di una maggiore sicurezza nelle strade di Milano, specialmente durante le ore notturne.