Un episodio di violenza in una Rsa milanese ha portato all'arresto di un uomo.

Un furto audace in una Rsa

Sabato 8 febbraio, nel primo pomeriggio, una casa di riposo di via D’Alviano a Milano è stata teatro di un episodio di furto che ha lasciato tutti senza parole. Un uomo di 47 anni, approfittando della distrazione del personale, si è introdotto furtivamente nella struttura sanitaria con l’intento di rubare. La sua audacia lo ha portato a cercare di impossessarsi di due portafogli custoditi negli armadietti, ma la situazione è rapidamente degenerata.

La reazione del personale sanitario

Quando l’infermiera di turno, una giovane di 34 anni, ha notato l’intruso e ha tentato di fermarlo, l’uomo ha reagito in modo violento. Spingendola a terra, ha causato non solo un furto, ma anche un infortunio alla donna, che è stata immediatamente soccorsa. L’intervento del 118 è stato tempestivo, e l’infermiera è stata trasportata al pronto soccorso del Gaetano Pini, dove le è stata diagnosticata una prognosi di 10 giorni. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nelle strutture per anziani e sulla protezione del personale sanitario.

Intervento delle forze dell’ordine

La chiamata alla polizia è stata effettuata dalla stessa casa di riposo, che ha segnalato l’intrusione. Gli agenti, giunti sul posto, hanno rapidamente identificato e arrestato il 47enne, che si era già impossessato dei portafogli. La gravità della situazione ha portato le autorità a qualificare l’accaduto come rapina impropria. L’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della questura, mentre la comunità si interroga su come prevenire simili episodi in futuro.