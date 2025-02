La settimana in Lombardia si apre con cieli nuvolosi e piogge leggere, seguite da un abbassamento delle temperature.

Correnti umide in arrivo

Nei primi giorni della settimana, la Lombardia sarà interessata da un flusso di correnti umide provenienti da ovest. Questo fenomeno meteorologico porterà cieli nuvolosi e occasionali piogge di debole intensità. Martedì, un blando fronte in arrivo dalla Francia si manifesterà con piogge sparse che si protrarranno fino al pomeriggio di mercoledì, per poi esaurirsi progressivamente da ovest. Le precipitazioni, sebbene leggere, potrebbero risultare fastidiose per chi ha programmato attività all’aperto.

Temperature invariate e nevicate in montagna

Le temperature non subiranno variazioni significative durante questo periodo. A Milano e Monza, le minime si attesteranno intorno ai 7°C, mentre le massime raggiungeranno gli 8/9°C. A Brescia, le minime saranno sui 6/7°C e le massime sugli 8/10°C. Lecco e Como registreranno temperature simili, con minime rispettivamente di 5/6°C e 7°C. Inoltre, sono attese deboli nevicate sull’arco alpino, a partire da altitudini comprese tra 1.000 e 1.300 metri, rendendo le montagne un luogo ideale per gli amanti della neve.

Miglioramenti e freddo nel weekend

Giovedì, le condizioni meteorologiche inizieranno a migliorare, anche se foschie dense e nubi basse potrebbero persistere sulle pianure meridionali. Venerdì, l’arrivo di un fronte freddo dal Nord Europa porterà a una temporanea variabilità, con possibili rovesci soprattutto sulle pianure orientali. Tuttavia, entro la sera, si prevede un ampio rasserenamento. Con l’afflusso di aria fredda, le temperature subiranno un notevole abbassamento, con minime che potrebbero scendere sotto zero in pianura e massime che non supereranno i 3/4°C nel pomeriggio di domenica. Questo cambiamento climatico segnerà un netto passaggio verso l’inverno, invitando la popolazione a prepararsi per le temperature rigide.