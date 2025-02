Dopo giorni di maltempo, Milano si prepara a un weekend di freddo intenso e sole.

Il maltempo lascia spazio al sole

Negli ultimi giorni, Milano ha sperimentato un clima caratterizzato da cieli grigi e piogge intermittenti, frutto di correnti umide provenienti da ovest. Tuttavia, secondo le previsioni dei meteorologi di 3Bmeteo, la situazione è destinata a cambiare. Già a partire da giovedì, la città potrà godere di un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con il sole che farà capolino tra le nuvole. Questo cambiamento porterà a un clima più secco e a temperature più fredde, un contrasto netto rispetto ai giorni precedenti.

Temperature in calo e condizioni variabili

Martedì e mercoledì, Milano sarà ancora sotto l’influenza di un blando fronte proveniente dalla Francia, che porterà con sé qualche pioggia leggera. Le temperature, in questo frangente, rimarranno stabili, con minime intorno ai 7°C e massime che non supereranno gli 8/9°C. Tuttavia, a partire da giovedì, l’arrivo di aria fredda dal Nord Europa cambierà radicalmente il quadro meteorologico. Le temperature scenderanno notevolmente, con minime che potrebbero scendere sotto zero durante il weekend e massime che non supereranno i 3/4°C.

Previsioni per il weekend: freddo e sole

Il weekend si preannuncia particolarmente freddo per i milanesi. Con l’ingresso dell’aria fredda, le temperature subiranno un abbassamento significativo, portando a un clima invernale. Le minime in pianura potrebbero scendere sotto zero, mentre le massime rimarranno basse, rendendo necessario coprirsi adeguatamente. Nonostante il freddo, il sole sarà presente, offrendo momenti di bellezza e luminosità in contrasto con il freddo pungente. Gli amanti delle passeggiate all’aria aperta dovranno quindi prepararsi a godere di un clima fresco ma soleggiato.