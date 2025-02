Un uomo di 72 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo un incidente con un trattore.

Un pomeriggio tragico nelle campagne lombarde

Ieri pomeriggio, un uomo di 72 anni, originario di Morimondo, ha subito un grave incidente mentre stava raccogliendo legna a bordo di un trattore in un campo di Cascina Chiappana, nel territorio di Abbiategrasso. Le circostanze dell’incidente sono ancora da chiarire, ma la caduta ha avuto conseguenze drammatiche per l’anziano, che ora si trova ricoverato in condizioni critiche presso l’ospedale Humanitas.

Intervento dei soccorsi e condizioni dell’uomo

I soccorsi sono stati allertati solo in tarda serata, quando la moglie dell’uomo ha iniziato a preoccuparsi per il suo mancato rientro a casa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Abbiategrasso, il personale del 118 e i carabinieri, con il supporto dell’elisoccorso giunto da Brescia. Nonostante l’intervento tempestivo, le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto gravi, tanto da richiedere un ricovero in codice rosso.

La sicurezza nei lavori agricoli

Questo tragico evento riporta alla luce l’importanza della sicurezza nei lavori agricoli, un settore che, sebbene fondamentale per l’economia, presenta numerosi rischi. Gli incidenti come quello di Abbiategrasso evidenziano la necessità di adottare misure di sicurezza più rigorose e di sensibilizzare i lavoratori sui pericoli legati all’uso di macchinari agricoli. È fondamentale che le aziende agricole e i lavoratori stessi si impegnino a seguire protocolli di sicurezza per prevenire incidenti simili in futuro.