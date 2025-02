Un 36enne coinvolto in un incidente mentre percorreva via Aspromonte senza casco.

La dinamica dell’incidente

Martedì 11 febbraio, nel pomeriggio, un grave incidente ha scosso la tranquillità di Rho, un comune dell’hinterland milanese. Un 36enne, in sella a un monopattino elettrico, è rimasto coinvolto in uno scontro con un suv all’incrocio tra le vie Aspromonte e Bersaglio. L’incidente è avvenuto poco dopo le 14.30 e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi, con un’automedica e due ambulanze inviate sul posto dalla centrale operativa del 118.

Le conseguenze per il monopattinista

Le condizioni del 36enne sono apparse subito gravi. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Legnano, dove è stato operato per ridurre alcune fratture. Secondo le prime informazioni, l’uomo non indossava il casco al momento dell’incidente e avrebbe imboccato via Aspromonte contromano, finendo per colpire un suv guidato da una donna di 41 anni. L’impatto è stato così violento che il monopattinista ha sfondato il parabrezza del veicolo.

Le indagini in corso

La polizia locale di Rho, guidata dal comandante Antonino Frisone, sta attualmente indagando sulla dinamica dell’incidente. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e prove per chiarire le circostanze che hanno portato a questo scontro. Un testimone ha riferito che il 36enne, pare senza casco, stava percorrendo la strada in direzione opposta, il che potrebbe aver contribuito all’incidente. La donna alla guida del suv è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Rho, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

La sicurezza stradale e l’uso del monopattino

Questo incidente solleva interrogativi sulla sicurezza stradale, in particolare riguardo all’uso dei monopattini elettrici. Negli ultimi anni, l’uso di questi mezzi di trasporto è aumentato notevolmente, ma la mancanza di regole chiare e l’uso imprudente possono portare a situazioni pericolose. È fondamentale che i conducenti di monopattini rispettino le norme del codice della strada, indossino il casco e prestino attenzione al traffico per evitare incidenti gravi come quello avvenuto a Rho.