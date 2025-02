Un agente di polizia penitenziaria riprende il lavoro dopo un grave incidente

Un incidente che ha cambiato tutto

Carmine De Rosa, agente di polizia penitenziaria presso il carcere di San Vittore, ha recentemente fatto il suo ritorno al lavoro dopo un’assenza di oltre 500 giorni. Questo lungo periodo di inattività è stato causato da un grave incidente avvenuto durante un inseguimento di un detenuto. Il , De Rosa si è lanciato dalla finestra per cercare di fermare Nazim Mordjane, un detenuto in fuga. Purtroppo, durante l’inseguimento, è caduto in un’intercapedine, subendo un volo di circa 10 metri che lo ha portato a un coma durato quattro mesi.

La lotta per la ripresa

Il percorso di recupero di Carmine è stato lungo e difficile. Dopo l’incidente, ha dovuto affrontare diversi interventi chirurgici e un’intensa riabilitazione. La sua determinazione e il supporto della famiglia e dei colleghi sono stati fondamentali per superare questo periodo critico. “I miei ricordi si fermano al pomeriggio di quel giorno – racconta Carmine – le prime immagini che ho sono quelle dei volti dei miei familiari al mio risveglio”. Questo testimonia quanto sia stato traumatico l’evento e quanto sia importante il supporto emotivo in momenti così difficili.

Un caloroso benvenuto dai colleghi

Il ritorno di De Rosa è stato accolto con grande entusiasmo dai suoi colleghi. “È emozionante vederti rientrare in servizio dopo il periodo difficile che hai affrontato – hanno scritto i suoi compagni -. La tua forza e determinazione sono un esempio per tutti noi”. Questo affetto dimostra non solo la solidarietà tra colleghi, ma anche l’importanza del lavoro di squadra in un ambiente così sfidante come quello penitenziario. Carmine, pur essendo stato autorizzato a riprendere parzialmente il servizio, è pronto a dimostrare il suo impegno e la sua dedizione al lavoro.

Un nuovo inizio per Carmine De Rosa

Il ritorno al lavoro rappresenta per Carmine un nuovo inizio, ricco di opportunità e sfide. “Diciassette mesi di inattività sono stati forse la prova più grande, mi sembrava di impazzire”. La sua storia è un esempio di resilienza e determinazione, un messaggio di speranza per tutti coloro che affrontano difficoltà simili. La comunità di San Vittore è orgogliosa di avere Carmine di nuovo tra loro, pronto a contribuire con il suo lavoro e la sua esperienza. La sua presenza non solo rinforza il team, ma rappresenta anche un simbolo di speranza e rinascita per tutti.