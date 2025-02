Un 22enne arrestato con hashish, metanfetamine e 4mila euro in contante.

Un’operazione dei carabinieri a Cologno Monzese

Nella serata di lunedì 10 febbraio, i carabinieri hanno effettuato un’importante operazione a Cologno Monzese, un comune situato nell’hinterland est di Milano. Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato dopo che le forze dell’ordine hanno scoperto che era in possesso di sostanze stupefacenti e di una somma considerevole di denaro contante. L’operazione è iniziata quando i militari hanno fermato un minorenne in via Venezia, trovandolo in possesso di 0,27 grammi di hashish. Questo incontro ha portato a un’indagine più approfondita che ha rivelato un quadro preoccupante.

La scoperta delle sostanze stupefacenti

Dopo aver interrogato il giovane fermato, i carabinieri hanno appreso che l’hashish era stato acquistato da un 22enne. Questo ha spinto i militari a eseguire un blitz a casa del sospettato. Qui, le forze dell’ordine hanno trovato non solo tre etti di hashish, ma anche 10 grammi di metanfetamine. Inoltre, sono stati rinvenuti 4mila euro in contante, un chiaro segnale di attività illecite. Le sostanze stupefacenti e il denaro sono stati immediatamente sequestrati, mentre per il giovane sono scattate le manette.

Le conseguenze legali per il giovane arrestato

Il 22enne, già agli arresti domiciliari per precedenti reati, si trova ora in una situazione legale ancora più complessa. L’arresto è avvenuto in un contesto di crescente preoccupazione per il traffico di droga nella zona. Le autorità locali stanno intensificando i controlli e le operazioni per contrastare questo fenomeno, che coinvolge sempre più giovani. L’episodio di Cologno Monzese è solo uno dei tanti che evidenziano la necessità di un intervento più deciso da parte delle forze dell’ordine e delle istituzioni per proteggere i giovani e la comunità.