Un uomo di 36 anni trovato con oltre 150.000 euro in contanti e beni di lusso.

Un’operazione della Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha portato a termine un’importante operazione a Sesto San Giovanni, dove un uomo di 36 anni, di nazionalità cilena, è stato arrestato per possesso di una refurtiva di notevole valore. Gli agenti del Commissariato, impegnati in un servizio mirato al contrasto dei reati predatori, hanno scoperto un appartamento in via Puricelli Guerra che fungeva da base per il nascondiglio di beni rubati.

La scoperta della refurtiva

Durante un controllo, gli agenti hanno fermato il sospetto mentre usciva dall’appartamento. Nel suo borsello sono stati trovati 10.500 euro in contanti, ma la vera sorpresa è arrivata con la perquisizione dell’abitazione. All’interno dell’armadio della camera da letto, gli agenti hanno rinvenuto numerosi monili in oro, sette borse di lusso e 250 rubli russi. Inoltre, una penna stilografica di valore è stata trovata in un contenitore dietro al televisore.

Un arresto con precedenti penali

Il 36enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali legati a furti e ricettazione, ha cercato di ostacolare la perquisizione, mostrando segni di nervosismo. Gli agenti, dopo aver spostato un materasso sopra l’armadio, hanno scoperto uno zaino contenente diverse mazzette di banconote da 50 euro, per un totale di 139.750 euro. L’arresto è stato convalidato dal Gip, e l’uomo è risultato privo di documenti identificativi e permesso di soggiorno.